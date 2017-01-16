Real Madrid’in rekorunu Sevilla bitirdi! Ramos…

Real Madrid 40 maçlık rekorunu Sevilla deplasmanında bıraktı! 3 gün önce aynı statta rekor kıran Madrid ekibi, Sevilla karşısında son 6 dakikada yediği 2 golle yıkıldı. Ramos kendi kalesine gol atarken, Endülüs temsilcisi 2-1'lik skorla güldü.

İspanya La Liga’nın 18. haftasında Sevilla ile Real Madrdi karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışı yapan iki takımın Ramon Sanchez Pizjuan’daki düellosunda gülen ev sahibi takım oldu.

3 gün önce Kral Kupası’nda Real Madrid’in rekorunu kırmaya çok yaklaşan Sevilla, 40 maçtır yenilmeyen ve İspanya’da rekor kıran rakibini 2-1 mağlup etti.

Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 67. dakikada Sevilla kalecisi Rico’nun Carvajal’i ceza sahasında indirmesiyle Real Madrid penaltı kazandı. Topuna başına geçen Cristiano Ronaldo takımını 1-0 öne geçirdi.

Taraftarının desteğiyle geriye düştüğü maçta rakip kalede gol arayan Real Madrid, 3-3’lük maçta attığı gol ve sonrasında tribünlerle arasında yaşanan tartışmayla olay adam haline gelen Sergio Ramos ile 1-1’i buldu. Real Madrid kaptanı duran toptan gelen ortada ters vuruş yaparak Sevilla’yı galibiyet için umutlandırdı.

Beraberlikten sonra rakip sahaya yığılan ve kaleci Navas’a zor alan yaşatan Sevilla aradığını duraklama dakikalarında buldu. Ara transfer döneminde takıma katılan ve ikinci maçına çıkan Stevan Jovetic, Ramon Sanchez Pizjuan’ı adeta yıktı! Ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta Navas’ı avlayan Sırp forvet, Sevilla’yı 2-1 öne geçirdi.

Endülüs temsilcisi bu galibiyetle Real Madrid’in 40 maçlık yenilmezlik rekorunu sonlandırdı ve 39 puanla 2. sırada yer aldı.

1 maçı eksik olan Real Madrid ise 40 puanla lider durumda… Barcelona ise 38 puanla 3. sırada bulunuyor.