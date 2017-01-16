Rıdvan Dilmen’den Advocaat’a ağır eleştiri!

Fenerbahçe'nin Adanaspor ile berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Dick Advocaat'ın kadro tercihini eleştirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe – Adanaspor maçında Dick Advocaat’ın kadro tercihini sorguladı. Ntvspor’da yayınlanan ‘Yüzde Yüz Futbol’ programında maç hakkındaki düşüncelerini paylaşan Rıdvan Dilmen, Mehmet Topal’ın sakatlığı sonrası Karavaev’i oyuna girmesini de eleştirdi.

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Fenerbahçe’nin Adanaspor karşısına enteresan bir kadro ile çıktığını savunan Rıdvan Dilmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zorunluluk ya da değil değerlendireceğiz, veya işgüzarlık. Fenerbahçe’nin kontra atak takımına evrildiğini görmüştük. Rakip bekleyince ne yapacak derken, 3 tane pozisyon yedi. Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takımdır, Fenerbahçe kontra atak takımı olamaz. Kontra atak takımına evrildi. 1-1 maç, Mehmet Topal sakatlandı. Biraz sonra Van Persie’yi sokacaksın, niye orada sokmadın; ki ben Alper’i sokardım. Beğenmediğimiz Pereira dönemine bakarsak, muhtemelen 17 hafta sonunda daha yüksektir puanı. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Başakşehir ile bu işte varım yada yokum maçına çıkacak. Adana hiç hesapta olmayan bir puan kaybıydı. Bütün hesaplar alt üst oldu.”