Ryan Babel’in gözü TFF’de

Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Hollandalı sol kanat Ryan Babel'in lisansı, Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Yeni transfer Hollandalı sol kanat Ryan Babel, bir aksilik yaşanmazsa TFF'den lisansı yetiştirilerek Beşiktaş formasıyla ilk resmi sınavına bugün çıkacak. Devre arasında kadroya katılan bir diğer isim Mitrovic'in ise kafileye alınmasına rağmen maç eksiği nedeniyle Osmanlıspor önünde görev yapması beklenmiyor. Bu arada Beşiktaş, Hırvat stoperin kiralanacağı iddialarını yalanladı.

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk yolunda yara almaya tahammülü olmayan Beşiktaş,Süper Lig'in ikinci yarısını bugün Ankara'da Osmanlıspor karşısındaaçıyor. Peki Osmanlıspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İlgili Haberi Oku

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