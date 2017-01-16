Sabri Sarıoğlu varsa sorun yok

Galatasaray, ligde Sabri Sarıoğlu'nun gol attığı 13 karşılaşmada 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde edip hiç kaybetmedi. Aslan, emektar futbolcusunun ağları havalandırdığı maçlarda hanesine 40 puan yazdırdı.

Galatasaray’ın kadrosunda bulunan en emektar futbolcu olan Sabri Sarıoğlu, Konya karşılaşmasında 3 puanı getiren golü kaydetti. 1999 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında, 2003'ten itibaren ise A takım ile mücadele eden tecrübeli sağ bekin fileleri havalandırdığı 13 Süper Lig maçında sarı-kırmızılılar yenilgi yüzü görmedi ve sadece 1 beraberlik yaşadı. Aslan, 32 yaşındaki oyuncunun skor katkısı sağladığı 13 lig maçından 12 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Sabri, 13 maçın 9'unda iç sahada ağları sarsarken Atiker Konyaspor karşılaşması ile birlikte 4. kez deplasman maçında golünü attı. Galatasaray, tecrübeli sağ bekin gol attığı maçlarda 40 puan topladı.