Şansal Büyüka gidiyor, Mehmet Demirkol ile Rıdvan Dilmen geliyor

Lig TV'nin çehresini değiştiren beIN Media Group'un Şansal Büyüka'nın görevine son vereceği iddia edildi. Mevlüt Tezel'in verdiği bilgiye göre Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi dev yorumcuların transferi gündemde.

Duayen gazeteci Şansal Büyüka’nın, yayıncı kuruluş serüveninin sona ereceği iddia edildi. Süper Lig’in yeni yayıncı kuruluşu beIN Media Group’un, Şansal Büyüka’dan görevini bırakmasını isteyeceği ifade edildi.

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel’in köşesinde verdiği bilgiye göre, maçların bitmesinin ardından Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi kanallara yönelinmesinden rahatsız olan kuruluşun, Büyüka yerine bu isimlere teklif götüreceği iddia edildi.

İşte o yazıdan parçalar:

Aldığım duyumlara göre beIN Media Group, Süper Lig’de sezon bitince Lig TV Genel Müdürü Şansal Büyüka’dan bayrağı devretmesini isteyecek. Futbolseverler ‘Maraton’ yerine NTV’de Rıdvan Dilmen’i izlemeyi tercih ediyor.Bu izleyici kaybını engellemek için de Büyüka ile yolların ayrılması planlanıyor.

Haziran gibi spor medyasında büyük transfer haberleri okuyacağız. Rıdvan Dilmen, Mehmet Demirkol başta olmak üzere bazı yorumcu ve sunucuların BeIN Sports’a transfer edilmesi gündemde.