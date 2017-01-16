Şenol Güneş’ten Aziz Yıldırım’a cevap

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrasında yaptığı sert açıklamalara cevap verdi.

Osmanlıspor’u 2-0 yenen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, maçtan sonra basın mensuplarının karşısına geçti. Güneş, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Adanaspor beraberliği sonrasında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Futbolun güzelliği için herkes iyi niyetliyse bir araya gelelim konuşalım. Ama herkes başkalarını değil kendilerini değiştirsin. Bizde hep kendilerini korumaya alıp başkalarını değiştirmeye kalkıyor. Hatalarımız vardır olacaktır ama yeni hatalar yapmak istemiyorsak bir araya gelip sil baştan sıfırlamamız gerekir. Gerginlik istemiyoruz. Biz futbolun yok etme oyunu olmadığını tam tersine dostluğa, kardeşliğe, sevgiye katkı yaptığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım`dan salvo! TFF, hakemler, Cumhurbaşkanı ve terör... Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor ile 2-2 berabere biten maçtan sonra sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım, TFF ve MHK'ya yüklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. İlgili Haberi Oku