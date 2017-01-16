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Sosa’dan Fenerbahçe’ye hayır, Çin’e evet

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici ile birlikte transferi için çalıştığı diğer isim olan Jose Sosa, sarı-lacivertlileri reddetmesine karşın
14:5716 Ocak 2017
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Sosa’dan Fenerbahçe’ye hayır, Çin’e evet

Fenerbahçe’nin yüklü teklifini reddeden Jose Sosa’nın Çin’den gelen teklifi düşündüğü kaydedildi. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe’nin senelik 5 milyon Euro civarındaki cazip teklifini geri çeviren Arjantinli futbolcu ile menajeri Favio Bilardo çarşamba günü bir araya gelerek Uzak Doğu’dan gelen teklifi istişare edecekler.

Jose Sosa’nın terör olaylarından dolayı ailesini ikna edemediği ve İstanbul’a gelmeyi ne pahasına olursa olsun düşünmediği belirtildi. Beşiktaş’taki döneminde büyü iz bırakan Sosa, Milan’da kazandığının iki katı teklif edilmesine rağmen sarı-lacivertlileri reddetti.

Öte yandan yıldız futbolcunun önceliğinin Milan’da kalmak olduğu ve Sosa’nın kendisini burada göstermek istediği biliniyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
beşiktaş çin Fenerbahçe Jose Sosa milan trnasfer
Son güncelleme: 14:59 | 16.01.2017
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