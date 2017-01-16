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Talisca: Vurmuş olmak için vurmadım

Sakatlıktan golle dönen Anderson Talisca hem galibiyeti hem de attığı şık golü yorumladı.
21:1516 Ocak 2017
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Talisca: Vurmuş olmak için vurmadım

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor’u 2-0 yenen Beşiktaş’ın ilk golünü atan Brezilyalı Anderson Talisca, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

80 gün sonra lig maçına çıkan Talisca, “Çok zor bir maç oldu. Sahaya şartları ve hava şartları nedeniyle gerçek futbolumuzu oynayamadık. Her türlü olumsuzluğa rağmen taraftarımızın da desteği ile buradan galibiyet ile ayrılıyoruz. Mutluluk verici” sözleriyle galibiyeti değerlendirdi.

Attığı şık golü de yorumlayan siyah-beyazlı yıldız oyuncu, “Vurmuş olmak için vurmadım. Şut atarken daima kalecilere bakarım, kalecinin önde olduğunu gördüm ve şut çektim. Zaten öyle vurunca böyle goller oluyor” dedi.

16 Ocak 2017 Beşiktaş`ın yıldızı Talisca golle geri döndü! Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca 80 günlük sakatlığın ardından golle geri döndü. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:18 | 16.01.2017
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