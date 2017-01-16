Trabzonspor kritik virajda

Trabzonspor, Ocak ayı içinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig maçlarının ardından bu sezonki kaderini tayin edecek. Bordo-mavili ekip, söz konusu ayın sonuna kadar 4 kritik maç oynayacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yoğun bir maç trafiği içine giriyor. Bordo-mavililer, Ocak ayı içinde oynayacağı 4 maç sonrası Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig’deki gidişatını netleştirmiş olacak. Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda mücadele eden ve 5 puan ile 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Gümüşhenespor ve Atiker Konyaspor maçlarını mutlak kazanmak zorunda. Bu maçların birinden alınabilecek olumsuz sonuç Karadeniz ekibini kupa dışında bırakabilir. Ligde ise deplasmanda Kasımpaşa ve evindeki Gaziantepspor maçları da bordo-mavililerin lig kaderini belirlemede önemli rol oynayacak. Trabzonspor, söz konusu maçlardan 6 puan çıkarması halinde Avrupa kupalarına katılma hedefi için önemli bir mesafe almış olacak.

12 Günde 4 maç

Trabzonspor 18 Ocak’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk olarak Gümüşhanespor ile karşılaşacak. Ardından 22 Ocak Pazar günü lig maçında Kasımpaşa deplasmanına gidecek. 26 Ocak’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda evinde Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, Ocak ayının son maçında ise 29 Ocak Pazar günü evinde Gaziantepspor’u konuk edecek. Bordo-mavililer 2 maçı deplasmanda 2 maçı ise evinde oynayacak.