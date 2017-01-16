Trabzonspor’a 10 numara sambacı

Mehmet Ekici ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, İspanya Ligi’nde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ganso'yu almaya hazırlanıyor

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, 10 numara için yıldız bir isme imza attırmanın peşinde. Bordo-mavililer, İspanya'nın Sevilla takımında oynayan Paulo Henrique Ganso'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Teknik Direktör Ersun Yanal, takımdan ayrılması beklenen Mehmet Ekici'nin yerine 10 numara mevki için 27 yaşındaki futbolcuyu istiyor.

Aziz Yıldırım Mehmet Ekici meselesine nokta koydu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici'nin transfer görüşmelerinde gelinen noktayı açıkladı. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor yöneticilerinin Ganso için yaptıkları ilk kiralama teklifinin Sevilla tarafından reddedildiği bildirildi. Transferi bitirmeye kararlı olan Başkan Muharrem Usta ve ekibinin, İspanya'ya giderek Brezilyalı oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı bildirildi. Karadeniz Fırtınası'nda Ganso'nun transferinin gerçekleşmemesi durumunda B planı ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al- Ain'de oynayan Omar Abdulrahman.