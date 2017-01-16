Türkiye 10 ayda dünyanın zirvesine çıktı

Türkiye’de 5-6 yıldır tanınan Olimpik spor dallarından Curling'de, Türkiye kadınlar ve erkeklerde dünya ikinciliği elde etti. İsveç’in Ostersund şehrinde gerçekleştirilen dünya şampiyonasında final oynayan kadın ve erkek Curling sporcuları, başta Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Federasyon Başkanı Doç. Dr. Kenan Şebin olmak üzere kendilerine her türlü imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ettiler.

İsveç Ostersund kentinde düzenlenen Curling Dünya Şampiyonası’na kadınlar kategorisinde 21, erkekler kategorisinde ise 24 takım katıldı. Türkiye Kadın Curling Milli Takımı İskoçya ile erkek takımı ise Çin ile finalde karşılaştı. Curling Milli Takımı finalde rakiplerine kaybederek dünya ikinciliğini elde etti. Kısa sürede dünya ikinciliği elde eden sporcular başarılarını birlik ve beraberliğe bağlarken, önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonluğunun favorisi olduklarını açıkladılar.

Milli takımlar düzeyinde aynı spor dalında hem kadınlarda, hem de erkeklerde dünya ikinciliği gibi bir başarı bulunmazken, Curling Milli takımı finale kadar 7 ülkenin milli takımını mağlup etti. Türkiye'de Curling sporu, 10 ay önceye kadar Buz Pateni Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Kadın ve erkeklerde dünya ikincisi olarak Türkiye'ye dönen ve Kenan Şebin'in Federasyon Başkanlığını yaptığı Curling Milli Takım sporcuları, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Curling Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Mehtap Şen tarafından karşılandı.

Türkiye Curling Federasyonu Teknik Kurul ve Kafile Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, kadın ve erkek milli takımlarının aynı organizasyonda iki dünya ikinciliği alarak, tarihte eşine az rastlanır bir başarı elde ettiklerini söyledi. Gürsoy, “Bu başarının elde edilmesinde başta Federasyon Başkanımız Sayın Doç. Dr. Kenan Şebin ve yönetim kurulu üyelerimizin çok büyük destekleri oldu. Şampiyonada sporcularımızı yalnız bırakmayan, onlara psikolojik destek sağlayan Psikolog Prof. Dr. Mustafa Şahin ve bu başarının asıl mimarları olan antrenör arkadaşlarımız Ahmet Çelik ile Sadık Topaloğlu’nu tebrik ediyorum. Ayrıca elde edilen bu başarıyı, başta vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele veren şehitlerimize ve 80 milyon Türk vatandaşına armağan ediyoruz” dedi.