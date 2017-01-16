VakıfBank finale yükseldi

Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup eden VakıfBank, ilk finalist oldu.
VakıfBank’ın finaldeki rakibi, saat 19.00’da yapılacak Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçının galibi olacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Nurper Özbar, Burhan İlhan
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Slöetjes, Gözde Kırdar (Hatice Gizem Örge, Hill, Cansu Özbay, Melis Duru)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvath, Prokopic (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashnakova, Nuran İnce, İkbal Albayrak)
Setler: 25-17, 25-19, 25-16