Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Boluspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray, Elazığspor deplasmanında üç puan için mücadele ederken, Fenerbahçe de Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Beşiktaş ise Vodafone Arena'da Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:
17 Ocak Salı
12.00 Boluspor – Kayserispor
12.00 Anagold 24 Erzincanspor – Tuzlaspor
14.00 İnegölspor – Çaykur Rizespor
16.00 Atiker Konyaspor – Kızılcabölükspor
17.45 Bursaspor – Akhisar Belediyespor
19.45 Elazığspor – Galatasaray
18 Ocak Çarşamba
12.00 Amed Sportif Faaliyetler – Menemen Belediyespor
14.00 Gümüşhanespor – Trabzonspor
14.00 Aydınspor 1923 – Ümraniyespor
16.00 Göztepe – Sivasspor
18.00 Kasımpaşa – Sancaktepe Belediyespor
20.00 Gençlerbirliği – Fenerbahçe
19 Ocak Perşembe
13.00 Kırklarelispor – Şanlıurfaspor
16.00 Gaziantepspor – Osmanlıspor
18.00 Beşiktaş – Darıca Gençlerbirliği
20.00 Medipol Başakşehir – Yeni Amasyaspor