24 Erzincanspor 0-1 Tuzlaspor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Tuzlaspor, 24 Erzincanspor'u 1-0 yenerek grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında, Galatasaray’ın rakipleri 24 Erzincanspor ile Tuzlaspor, Erzincan 13 Şubat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, dakikalar 78’i gösterdiğinde konuk ekip Kıvanç Salihoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son anlarına doğru, ev sahibi 24 Erzincanspor’da Yavuz Özsevim kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Tuzlaspor, 90 dakikanın sonunda gülen taraf olurken, Galatasaray’ın da bulunduğu grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda 1 maçı kalan Tuzlaspor 12 puanla ilk sırada yer alırken, 24 Erzincanspor 7 puanla ikinci basamakta kaldı. 2 maçı eksik olan takımlardan Galatasaray 5 puanla 3. sırada kaldı. Sonuncu ise 1 puanla Elazığspor oldu.