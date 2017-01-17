Akhisar Belediyespor, Bursaspor’u deplasmanda dağıttı!

Akhisar Belediyespor, kupanın 5. haftasında Bursaspor'u Ricardo Vaz Te'nin attığı 4 golle 4-1 yendi.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta müsabakasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele Akhisar Belediyespor’un 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi takım 5 puanla son sırada kalırken, gruptan çıkma şansını da 6. hafta öncesinde zora soktu. Manisa ekibi ise 8 puanla liderliğe yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Hasan Ali’nin pasıyla hareketlenen Vaz Te önce kaleci Mert’i, ardından da Şamil’den sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

11. dakikada Merter’in ceza sahası dışından çektiği şutu Fatih kornere çeldi.

21. dakikada Onur’un ceza sahası dışından çektiği şutu Fatih çeldi. Topu önünde bulan Deniz, meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 1-1

28. dakikada Del Valle’nin sağ kanattan ortaladığı topa altı pas çizgisi üzerinden gelişine vuran John’un şutu üstten auta çıktı.

38. dakikada sol kanattan Muğdat’ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa gelişine vuran Vaz Te’nin şutu ağlarla buluştu. 1-2

66. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Vaz Te, topu müsait durumdaki Muğdat’a çıkarttı. Bu futbolcunun vuruşunda hakem Ertuğrul’un eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada topun başına geçen Vaz Te, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

83. dakikada Del Valle’nin sol kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topta Batalla’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

88. dakikada Muğdat’ın pasıyla ceza sahası dışarısında topla buluşan Vaz Te, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Oğuz Terzi

Bursaspor: Mert Günok, Boban Jovic, Şamil Çinaz (Ertuğrul Ersoy dk. 46), Tomas Sivok, Onur Atasayar, Merter Yüce, Ricardo Faty (Cristobal Jorquera dk. 46), Josua John (Kubilay Kanatsızkuş dk. 65), Pablo Batalla, Yonathan Del Valle, Deniz Yılmaz

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Muğdat Çelik, Ricardo Vaz Te, Soner Aydoğdu (Custodio Castro dk. 11), Tolga Ünlü, Hasan Ali Adıgüzel, Abdou Sisoko (Miguel Lopes dk. 77), Alper Uludağ, Miral Samardziç, Olcan Adın (Onur Ayık dk. 72), Kadir Keleş

Goller: Deniz Yılmaz (dk. 21) (Bursaspor), Ricardo Vaz Te (dk. 2, 38, 68 ve 88) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Pablo Batalla, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Miral Samardziç, Alper Uludağ, Ricardo Vaz Te (Akhisar Belediyespor)