Altay yüz üçüncü yılını kutladı

İzmir'in asırlık çınarı Altay, geçirdiği kötü günlere rağmen eski ihtişamını koruyor. İzmir'i bir zamanlar Süper Lig'de temsil eden şehrin köklü takımının taraftarları, kulüplerinin 103. kuruluş yılını Altay'ın adına yakışır şekilde kutladılar. Atatürk pankartlarıyla sokağa çıkan taraftarlar, şehit polis Fethi Sekin'i de unutmadı...

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