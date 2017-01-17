Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ANTALYASPOR
22 Ocak 2017 13:30
OSMANLISPOR FK
vs
ANTALYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Antalyaspor, Eto’o’dan yoksun çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.
22:1017 Ocak 2017
0
Antalyaspor, Eto’o’dan yoksun çalıştı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yenen Antalyaspor, 18. haftada yine deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan çalışma koşuyla başladı. Daha sonra dörderli gruplara ayrılan kırmızı-beyazlı oyuncular antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da yapılan antrenmana izinli olan Samuel Eto'o katılmadı. Kamerunlu oyuncunun yarın yapılacak antrenmana katılacağı öğrenildi.

Antalyaspor'da, Gaziantepspor maçında kasığından sakatlanan M'billa'da yapılan çalışmaya katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Zeki Yıldırım ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antalyaspor yarın Osmanlıspor maçının hazırlıklarını iki gruba ayrılarak sürdürecek. Kırmızı-beyazlılarda Gaziantepspor maçında ilk on birde oynayan oyuncular sabah saatlerinde antrenman yapacak. Diğer grup ise saat 15.00’de Kemerspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Öte yandan Antalyaspor kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk de antrenmanı izlerken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile de bir süre sohbet etti.

Etiketler
Antalyaspor samuel etoo spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER