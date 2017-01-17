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22 Ocak 2017 19:00
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Aziz Yıldırım ‘hakem tehdidi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, aynı gün içerisinde bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Yıldırım 'hakem tehdidi' ve maç sonunda yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle bir kez daha kurula sevk edildi.
17:3417 Ocak 2017
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Aziz Yıldırım ‘hakem tehdidi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 17.01.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve Aziz Yıldırım’ın ise hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği duyuruldu.

17 Ocak 2017 PFDK`dan Aziz Yıldırım`a 45 gün mahrumiyet cezası PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan ötürü 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi. İlgili Haberi Oku

Açıklama şöyle;

“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimata aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4/a maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. ve 39. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca ve “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR’ın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe pfdk spor toto süper lig tff
Son güncelleme: 17:36 | 17.01.2017
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