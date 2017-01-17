Aziz Yıldırım ‘hakem tehdidi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, aynı gün içerisinde bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Yıldırım 'hakem tehdidi' ve maç sonunda yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle bir kez daha kurula sevk edildi.

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