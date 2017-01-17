Aziz Yıldırım’ın tapeleri için mahkemeden karar!

Sosyal medyada çıkan Aziz Yıldırım'ın ses kayıtlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ses kayıtlarının kaldırılmasına karar verdi.

3 Temmuz şike operasyonunun adli emanette muhafaza edilen bazı kayıtları geçen hafta sosyal medyada yayılmış, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerin telefon konuşmaları yılın ilk günü bir anda sosyal paylaşım sitelerinde gündem olmuştu.

Bunun üzerine, Fenerbahçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu ve İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Youtube üzerinden yayınlanan videoların kaldırılmasına karar verdi. Ancak ses kayıtları bu kez de Twitter'dan servis edildi. Yıldırım da bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

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