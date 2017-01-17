Beşiktaş Sompo Japan liderliği garantiledi

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 13. haftasında oynanan maçta uzatma sonunda Macar ekibi Szolnoki Olaj’ı 91-96 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla grubunu lider tamamlamayı garantiledi.
Salon: Tiszaligeti
Hakemler: Borys Shulga (Ukrayna), Zdravko Rutesic (Karadağ), Saulius Racys (İsveç)
Szolnoki Olaj: Barnies 3, Eilingsfeld 5, Vojvoda 18, Toth 6, Pavlicevic 17, Andric 20, Wittmann 5, Borisov 17
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler, Clark 6, Stimac 19, Thompson 21, Roll 15, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 3, Strawberry 18, Kenan Sipahi, Weems 14
1. Periyot: 18-18
Devre: 35-44
3. Periyot: 59-56
Normal süre: 80-80
5 Faulle Çıkan: 42.56 Toth (Szolnoki Olaj)