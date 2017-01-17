Beşiktaş’ta Jackson Martinez seferberliği

Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılması gündeme gelen golcü oyuncu için siyah-beyazlılar tüm şartlarını zorlayacak.
Beşiktaş’ın golcü adaylarından Jackson Martinez için ayrılık çanları çalıyor. Çin'de sahada 4 olan yabancı kuralının 3'e düşmesinin ardından takımlar ellerindeki yabancı oyuncuların bazılarıyla vedalaşmak zorunda. Kadrosunda 6 yabancı bulunduran Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Scolari'nin göndermeyi planladığı ilk isim ise kulüp tarihinin en pahalı transferi olan ancak takıma sadece 4 gollük katkı yapan Jackson Martinez.
Yıllık 12 milyon Euro net maaşı olan Beşiktaş'ın transfer listesindeki 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet için her türlü şartlar zorlanacak.