Beşiktaş’ta Jackson Martinez seferberliği

Beşiktaş, Şenol Güneş'in istediği pivot tipi santrfor isteğini Çin'de futbol yaşamına devam eden Jackson Martinez ile karşılamak istiyor.

Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılması gündeme gelen golcü oyuncu için siyah-beyazlılar tüm şartlarını zorlayacak.

Beşiktaş’ın golcü adaylarından Jackson Martinez için ayrılık çanları çalıyor. Çin'de sahada 4 olan yabancı kuralının 3'e düşmesinin ardından takımlar ellerindeki yabancı oyuncuların bazılarıyla vedalaşmak zorunda. Kadrosunda 6 yabancı bulunduran Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Scolari'nin göndermeyi planladığı ilk isim ise kulüp tarihinin en pahalı transferi olan ancak takıma sadece 4 gollük katkı yapan Jackson Martinez.

Yıllık 12 milyon Euro net maaşı olan Beşiktaş'ın transfer listesindeki 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet için her türlü şartlar zorlanacak.