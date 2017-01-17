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Boluspor 0-0 Kayserispor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu mücadelesinde Boluspor, sahasında Süper Lig ekibi Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.
15:4917 Ocak 2017
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Boluspor 0-0 Kayserispor / Maç özeti

Boluspor 0 -0 Kayserispor

Stat: Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Özgür Ertem xx, Osman Karataş xx

Boluspor: Erdi xx, Renato xx, Necati xx, Fatih xx, Hakan xx, Guido xx (Mücahit dk. 79 x), Albulkadir xx, Musa Sinan xx (Rydell dk. 60 x), Emre xx, Kadri Bekmezci xx (Burak dk. 67 x), Vrede xxYedekler: Melih, Alim, Furkan, Murat,

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Kayserispor: Ali xx, Anıl xx, Levent xx, Miladin xx (Jean Armel dk. 46 xx), Mert xx, Ufuk, Kubilay xx, Umut xx, Murat xx, Erdem xx (Deniz dk. 46 xx), Furkan xx

Yedekler: Muammer, Kerimcan, Mert, Umut Bulut

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kartlar: Renato, Fatih, Abdülkadir, Burak (Boluspor), Anıl (Kayserispor)

Etiketler
boluspor kayserispor Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 15:55 | 17.01.2017
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