Boluspor 0-0 Kayserispor / Maç özeti

Boluspor 0 -0 Kayserispor
Stat: Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Özgür Ertem xx, Osman Karataş xx
Boluspor: Erdi xx, Renato xx, Necati xx, Fatih xx, Hakan xx, Guido xx (Mücahit dk. 79 x), Albulkadir xx, Musa Sinan xx (Rydell dk. 60 x), Emre xx, Kadri Bekmezci xx (Burak dk. 67 x), Vrede xxYedekler: Melih, Alim, Furkan, Murat,
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Kayserispor: Ali xx, Anıl xx, Levent xx, Miladin xx (Jean Armel dk. 46 xx), Mert xx, Ufuk, Kubilay xx, Umut xx, Murat xx, Erdem xx (Deniz dk. 46 xx), Furkan xx
Yedekler: Muammer, Kerimcan, Mert, Umut Bulut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kartlar: Renato, Fatih, Abdülkadir, Burak (Boluspor), Anıl (Kayserispor)