Bu Talisca bir harika

Dün akşam deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci devresine iyi bir başlangıç yaptı. Fikret Orman transfer komitesine talimat vererek Brezilyalı'nın bonservisinin alınmasını istedi.

Ligin en iyi ekiplerinden biri olan Osmanlıspor’a pozisyon dahi vermeyen Siyah-Beyazlılarda gecenin öne çıkan ismi ise attığı müthiş golle Talisca oldu. Beşiktaş’ın pozisyona girmekte zorlandığı dakikalarda ustaca bir vuruşla takımını öne geçiren ve galibiyete önemli bir katkıda bulunan Brezilyalı 10 numara, taraftarların kendisini sabırsızlıkla beklemesinin boş olmadığını da ispatlamış oldu.

Siyah-Beyazlı taraftarlar maç içinde ve sonrasında sosyal medyadan attıkları mesajlarda Başkan Fikret Orman’a ve transfer komitesine seslenerek Talisca’nın bonservisinin alınmasını istedi.

JOSE SOSA’YI UNUTTURACAK İSİM

Sezon başında Jose Sosa’nın Milan’a gitmesinden sonra Benfica’dan 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı genç yetenek kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmiş ve eski takımına son dakikada attığı frikik golü ile Talisca çılgınlığını başlatmıştı. Oyun zekası, müthiş frikikleri ve son vuruşlardaki bitiriciliği üst düzey olan Talisca, Beşiktaş’ta oynadığı kısa dönemde farkını ortaya koyarken oynadığı 11 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı. Sosa’nın boşluğunu doldurup dolduramayacağı tartışılırken asistten daha çok golcü kimliğini gösteren Brezilyalı oyuncu bu performansı ile Sosa’yı tamamen unutturacağa benziyor.

Maç sonrasında bir çok otorite Talisca’nın Beşiktaş için büyük bir şans olduğu görüşünde birleşirken golcü özelliğinin ön plana çıkmasının bir çok maçı Beşiktaş’ın lehine çevirecek olduğunun altı çizildi. Hatta Talisca’yı Fenerbahçe’nin efsanesi haline gelen Alex De Souza’ya benzetenler bile oldu.

BONSERVİSİNİ ALMAK ÇOK ZOR

Hem 10 numara hem de santrfor özelliklerine sahip ender futbolculardan biri olan Talisca’nın müthiş bir yetenek olduğu tartışılmaz.

Ancak taraftarların bonservisinin alınmasını ve uzun yıllar Beşiktaş’ta oynamasını istemesinin önünde koca bir Benfica engeli duruyor. Benfica’nın, Talisca’yı takım oyununa uyumunu ve maç içinde süreklilik kazanma alışkanlığını geliştirmesi için proje oyuncusu olarak Beşiktaş’a kiraladığı bilinen bir gerçek. Bu kiralamada teknik direktör Şenol Güneş’in oyunculardan yıldız yaratma özelliğinin de Benfica tarafından biliniyor olması önemli bir etkendi. Genç yeteneğe çok güvenen ve Şenol Güneş’in elinde bir yıldız olacağına inanan Portekiz ekibi bu sebeple kiralama sözleşmesine satın alma bedeli olarak 25 milyon Euro (100 milyon TL) maddesi koyduğu için Beşiktaş’ın işi bir hayli zor görünüyor. Ancak yine de Başkan Fikret Orman’ın sıkı pazarlıkçı yönüyle Talisca’nın bonservisini almak için girişimlerde bulunması sürpriz olmayacak.