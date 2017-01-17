Bu zeminde bu kadar

Beşiktaş'ın geçen sezon kazanmasına rağmen en zorlandığı maçlardan biri olmuştu Osmanlı deplasmanı. Bu bilinçle siyah beyazlı ekip baskılı başladı. Ev sahibi ekip de alıştığımız oyun planının aksine çok adamla hücum etme gayretinde olunca savunmasında geniş alanlar bıraktı. Siyah beyazlılar birkaç defa buralara sızmaya çalıştı. Bazen Babel geç kaldı, bazen son paslar yerini bulmadı. Ama Oğuzhan, Talisca'yla topu buluşturunca genç oyuncu bizim ligimizde pek görmediğimiz tarzda usta bir gol vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Sezon başından beri Beşiktaş bunu arıyordu diyebiliriz. Talisca tam uyum sağlamaya başladığında sakatlanmıştı. Onun yokluğunda Abouabakar ve Cenk bekleneni vermekten uzak kaldı. Genç oyuncu devamını getirebilirse siyah-beyazlı ekip maçı koparacak ilk golü atma konusundaki sorunlarını geride bırakabilir. Gol atmasına rağmen Cenk Tosun'daki düşüş Beşiktaş adına endişe verici. Talisca'nın katkısı belirleyici olacak.

Skor üstünlüğünü ele alan Beşiktaş ardından daha kontrollü bir oyun oynamayı tercih etti. Zeminin iyice ağırlaşmasıyla ritimlerini kaybettiler. Osmanlıspor'un da etkili gelememesiyle oyun iyice orta alan mücadelesine dönüştü. Bunda kötü zeminin etkisi ön planda. Sahanın özellikle protokol tribününün önünde kalan bölümde ayakta durmak bile zordu. Bu yüzden 2 takım da beklenen performanslarının altında kaldı. Sadece oyun değil futbolcuların sakatlanmasına da sebep oldu.

Beşiktaş zor bir deplasmanı kayıpsız geride bırakarak istediğini elde etti. Saha şartlarından dolayı kötü futboldan gelecek haftalar için olumsuz bir tespit çıkaramıyorum. Örneğin merakla beklenen isimlerden Babel verimli olamadı. Farklı bir sahadaki oyununu da izlemek gerekiyor.