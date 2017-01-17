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Canlı yayında patlayan Aykut Kocaman PFDK’lık oldu

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçı sonrasında hakemler için "Cesur değilsiniz, korkaksınız" sözleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
17:4717 Ocak 2017
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Canlı yayında patlayan Aykut Kocaman PFDK’lık oldu

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’a 1-0 yenilen Atiker Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman, maçtan sonra yayıncı kuruluşta hakem Mete Kalkavan’a büyük tepki göstermişti.

Durup dururken oyuncumuzu attı. Ali, korkuyorsunuz dediği için kırmızı kart gördü. Ben de söylüyorum. Cesur değilsiniz, korkaksınız” diyen Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şöyle;

ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın aynı müsabaka sonrasında yayınlanan röportajda yaptığı “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Etiketler
atiker konyaspor Aykut Kocaman pfdk spor toto süper lig
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