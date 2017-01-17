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Chedjou için Trabzonspor’dan olumlu yanıt – Transfer haberleri

Trabzonspor'un ilgilendiği Aurelien Chedjou transferi için Kamerunlu'nun yüksek maaşı bordo-mavilileri zorluyor.
09:5917 Ocak 2017
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Chedjou için Trabzonspor’dan olumlu yanıt – Transfer haberleri

Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Chedjou'nun yüksek maaşı sıkıntı yaratıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kamerunlu'yu isteyen Trabzon'a Galatasaray'dan olumlu yanıt geldi. Senelik 2.2 milyon Euro'luk maaşı bordo-mavililer zorluyor. Karadeniz ekibi bu rakamı karşılarsa transfer gerçekleşecek.

TOLGA CİĞERCİ RÖTAR YAPTI

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe deplasmanındaki maçta sakatlanan ve yaklaşık 2 aydır takımdan uzak kalan Tolga Ciğerci'nin dönüşü bir kez daha uzadı. 20 Kasım'dakimücadelenin ardından her defasında dönüşü uzayan milli yıldızın, Karabük deplasmanında da kadroda olamayacağı öğrenildi. Tolga'nın sonraki hafta Akhisar ile TT Arena'daki mücadeleye kadar hazır olması bekleniyor.

Etiketler
Aurelien Chedjou galatasaray trabzonspor transfer
Son güncelleme: 10:00 | 17.01.2017
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