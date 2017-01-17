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Dünyanın en büyük stadı yapılıyor

Hindistan'da dünyanın en büyük stadyumu yapılıyor. Gujarat'ta yapımına başlanan ve 7 milyar Hint rupisine (110 milyon) mal olan yapının kapasitesi 110 bin.
13:3317 Ocak 2017
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Dünyanın en büyük stadı yapılıyor

Hindistan’da dünyanın en büyük kriket stadyumunun inşasına başlandı. Ahmedabad şehrinde yapımına başlanan stadyumun 110 bin kapasiteli olacağı duyuruldu.

Hindistan’da büyük popülerliğe sahip olan kriket için yöneticiler yatırımdan sakınmıyor. Bu büyük stat için 100 milyon dolar harcanacağı ifade ediliyor.

Hindistan’daki en büyük stadyum Kolkata’daki Eden Gardens. Bu stadın 100 bin kapasitesi bulunuyor. Gujarat Kriket Federasyonu Başkan Yardımcısı Parimal Nathwani stat özellikleri hakkında bilgi vererek bu büyük yapının 7 milyar Hint rupisine mal olacağını açıkladı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
dünyanın en büyük stadı Hindistan kriket yeni stat
Son güncelleme: 14:04 | 17.01.2017
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