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21 Ocak 2017 19:00
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Elazığspor 0-1 Galatasaray / Canlı Anlatım

4 maçta 5 puan toplayan Galatasaray, kupanın 5. haftasında Elazığspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
18:3017 Ocak 2017
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Elazığspor 0-1 Galatasaray / Canlı Anlatım

CANLI MAÇ ANLATIMIElazigspor – Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda Galatasaray, Elazığspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Elazığ Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Maç saat 19:45’te başladı. Karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 1 puanla son sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar 5 puanla 4. sırada…

KADROLAR

Elazığspor: Çağlar, Onur, Ozan, Murat, Adem, Mesut, Berk, Gilles, Timur, Youssef Yeşilmen, Chehoudi

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok

Etiketler
Elazığspor galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
Son güncelleme: 19:59 | 17.01.2017
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