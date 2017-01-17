Elazığspor 0-1 Galatasaray / Canlı Anlatım

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda Galatasaray, Elazığspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Elazığ Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Maç saat 19:45’te başladı. Karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 1 puanla son sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar 5 puanla 4. sırada…
KADROLAR
Elazığspor: Çağlar, Onur, Ozan, Murat, Adem, Mesut, Berk, Gilles, Timur, Youssef Yeşilmen, Chehoudi
Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok