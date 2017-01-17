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23 Ocak 2017 20:00
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Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor ile anlaşmaya vardı

Alanyaspor uzun süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirdi.
23:1717 Ocak 2017
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Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Kalpar’ın istifasından sonra yeni teknik direktörünü buldu. Uzun bir süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Antalya ekibiyle anlaşmaya vardı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Şu an itibariyle Ertuğrul Sağlam hocamız camiamıza hayırlı olsun. 1 dakika önce el sıkıştık” dedi.

Resmi imzalar yarın (Çarşamba) atılacak. Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Etiketler
alanyaspor ertuğrul sağlam spor toto süper lig
Son güncelleme: 23:22 | 17.01.2017
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