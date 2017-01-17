Fethi Sekin’in oğlu Elazığspor-Galatasaray maçında

İzmir Kahramanı Şehit Polis Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin Elazığspor, Galatasaray maçını izledi.

Türkiye Ziraat Kupası E grubunun 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor, Galatasaray maçına İzmir Kahramanı Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay ve diğer şehit çocukları 23 numaralı Elazığspor forması ile sahaya çıktı. Şehit çocukları stadı turlayarak taraftarı selamladı.

Daha sonra her iki takım oyuncuları taşıdıkları, “Namı Kahraman Kendi Şehit Adı Gakgoş Fethi Sekin Şehitler Ölmez, Vatan bölünmez” pankartı ile sahaya çıktı.Tüm şehit çocukları futbolcularla birlikte istiklal marşı okudu. Elazığsporlu futbolcuların tişörtlerinde ise şehit Fethi Sekin'in fotoğrafı yer aldı.

Şehit Fethi Sekin`in oğlu Konyaspor-Galatasaray maçında Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e forma hediye edildi. İlgili Haberi Oku