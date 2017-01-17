Galatasaray’da Samba zamanı – Galatasaray haberleri

Semih Kaya'nın sakatlanmasıyla stoper transferine hız veren Galatasaray, Maicon ile Victor Hugo arasında gelip gidiyor.

Sarı-kırmızılılar, Maicon veya Vitor Hugo'yu renklerine katmak için temasları sürdürüyor. Yönetim, 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ

Transferde hız kesmeyen G.Saray, önceliği forvet ve stoper arayışına verdi. Forvet transferi için Podolski'nin Çin kararını bekleyen yönetim, savunma için acele ediyor. İlk olarak G.Birliği'nden Ahmet Çalık'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de yabancı bir savunma oyuncusu alacak.

Rota Brezilya'ya çevrildi. 25 yaşındaki Vitor Hugo'nun bonservisinin 2 farklı takım ve bir sponsorda bulunması yönetime geri adım attırmıştı. Ancak pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da Sao Paulo'nun tecrübeli yıldızı Maicon'la görüşmelerini sürdürüyor. 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkaran yönetim, iki yıldızdan birini almayı planlıyor.