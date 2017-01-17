İnegölspor 0-0 Çaykur Rizespor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda, Spor Toto 2. Lig temsilcisi İnegölspor, Spor Toto Süper Lig takımı Çaykur Rizespor’u konuk etti. Çaykur Rizespor, rakibini ile 0-0 beraber kaldı ve grubunu lider bitirerek bir üst turu garantiledi. Karadeniz ekibi bu sonuçla birlikte B Grubu’nda puanını 13’e çıkarırken, son sırada yer alan İnegölspor ilk puanıyla tanışmış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Olcay'ın uzaktan şutu az farkla dışarı gitti.
11. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ümit Kurt'un şutu üst direkten dışarı çıktı.
13. dakika Ömürcan'ın ortasında topla buluşan Mahmut Şeker'in şutu defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
20. dakikada defanstan aldığı topla hareketlenerek rakip ceza sahası önüne gelen Mahmut Şeker'in şutu kalecinin müdahalesi sonucu uzaklaştırıldı.
70. dakikada kazanılan köşe vuruşunda İsmet'in ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Emre Okur'un müsait pozisyondaki plase vuruşu az farkla auta gitti.
85. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında İsmael'in aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.
90. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın şutu direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topa müdahale eden İnegölspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
İnegölspor 0 – 0 Çaykur Rizespor
Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Kapluhan xx, Önder Yılmaz xx
İnegölspor: Hamdi Tevfik xx, Lider xx, Bilal xx, Mustafa Vargel xx, İsa xx, Emrah xx, Hacı Mustafa xx (Oğuz Kocabal dk. 45 xx), Hasan xx, Ömürcan xx (Hakkı İsmet dk. 62 xx), Raif Demir xxx (Emre dk. 45 xx), Mahmut xxYedekler: Mustafa Güngör, Kemal Hastürk, Recep Yılmaz, Enes Bayır
Teknik Direktör: İsmail Güldüren
Çaykur Rizespor: Muhammed Alperen xx, Petrucci xx, Atiyah xx, Robin Yalçın xx, Oğulcan xx (Dawood dk. 73 xx), Oğuz Han xx, Fink xxx (Recep Niyaz dk. 82 x), Edomwonyi xxx, Furkan xx, Ahmet İlhan xxx (Marwane Saadane dk. 68 xx), Ümit Kurt xx
Yedekler: Gökhan Akkan, Berat Delihasan, Sinan Yazıcı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sarı kartlar: Mahmut, İsa, Emrah (İnegölspor), Furkan, Saadane (Çaykur Rizespor)