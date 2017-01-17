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BURSASPOR
21 Ocak 2017 19:00
BURSASPOR
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Josua John’un bacağına 12 dikiş atıldı

Bursaspor’da Akhisar Belediyespor ile oynanan maçta sakatlanan Hollandalı kanat oyuncusu Joshua John’un ayağına 12 dikiş atıldı.
21:1917 Ocak 2017
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Josua John’un bacağına 12 dikiş atıldı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu mücadelesinde sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede bacağına darbe alan yeşil-beyazlıların Hollandalı kanat oyuncusu Josua John, saha içindeki tedavisinin ardından oyun kenarına alındı.

Karşılaşmaya devam edemeyen ve yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bırakan John'un sakatlığının ciddi olduğu bildirildi. Kulüpten alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki oyuncunun bacağında darbe aldığı bölgeye 12 dikiş atıldığı bildirildi.

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