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Karşıyaka Tuzlaspor’a odaklandı

Spor Toto 2. Lig'de Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Karşıyaka, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
16:3017 Ocak 2017
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Karşıyaka Tuzlaspor’a odaklandı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 19. haftada deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Cumartesi günü oynanacak karşılaşma için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde antrenman yapan yeşil-kırmızılılar, ısınma hareketleri ile başladıkları çalışmaya çabukluk ve kuvvet idmanı ile devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ardından dinlenmeye geçen Kaf-Kaf, Tuzlaspor sahası suni çime sahip olduğu için, bu zemine alışmak adına 18 Ocak Çarşamba günü olan antrenmanını Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı’nda gerçekleştirecek.

Etiketler
karşıyaka spor toto 2.lig Tuzlaspor
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