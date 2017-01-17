Kayserispor’un tadı yok

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu mücadelesinde Boluspor, sahasında Süper Lig ekibi Kayserispor’la golsüz berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp , Özgür Ertem , Osman Karataş
Boluspor : Erdi , Renato , Necati , Fatih , Hakan , Guido (Mücahit dk. 79 ), Albulkadir , Musa Sinan (Rydell dk. 60 ), Emre , Kadri Bekmezci (Burak dk. 67 ), Vrede
Yedekler: Melih, Alim, Furkan, Murat
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Kayserispor: Ali , Anıl , Levent , Miladin (Jean Armel dk. 46 ), Mert , Ufuk, Kubilay , Umut , Murat , Erdem (Deniz dk. 46 ), Furkan
Yedekler: Muammer, Kerimcan, Mert, Umut Bulut
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kartlar: Renato, Fatih, Abdülkadir, Burak (Boluspor), Anıl (Kayserispor)