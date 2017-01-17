Konyaspor son 16’da

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. maçında sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla 11 puana yükselen yeşil-beyazlılar gruptan çıkmayı garantiledi. Kızılcabölükspor ise 1 puanla son sırada kalarak 6. hafta öncesinde tur şansını kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali’nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Kerim, ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0
22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emir Can, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
43. dakikada Kızılcabölükspor atağında Reha’nın pasında altıpas üzerinde yükselen Fevzi Can’ın kafa vuruşunda top direkten döndü.
56. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hora’nın pasında, Kerim’in ters vuruşunda top kornere çıktı.
61. dakikada Konyaspor atağında Hora’nın şutunda top defanstan döndükten sonra Ömer Ali’nin önünde kaldı. Ömer Ali’nin pasında Halil İbrahim topa vurdu, ancak top auta çıktı.
75. dakikada Kızılcabölükspor atağında ceza sahasında topla buluşan Emir Can’ın vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra kornere çıktı.
89. dakikada Hora’nın ceza sahasının sağ çapraz girişinde sert vuruşunda kaleci Bahadır topu kurtardı.
Stat: Büyükşehir BelediyeHakemler: Ali Şansalan, Cumhur Altay, Mehmet Kısal
Konyaspor: Kaya, Volkan, Ömer Ali, Mbamba, Emre Can (Jonsson dk. 69), Hadziahmetovic, Can Demir, Fofana (Milosevic dk. 69), Mehmet, Halil İbrahim (Bajic dk. 86), Hora
Kızılcabölükspor: Bahadır, Tayfun Sabri, Hüseyin (Burak dk. 46), Reha, Özer, Fevzi Can (Fatih dk. 57), Mustafa (Cihat dk. 68), Emir Can, Kerim, Ramazan
Gol: Kerim (dk. 21 k.k.) (Kızılcabölükspor)Sarı kart: Halil İbrahim (Atiker Konyaspor)