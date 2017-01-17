Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
TRABZONSPOR
22 Ocak 2017 16:00
KASIMPAŞA
vs
TRABZONSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Martin Caceres, Trabzonspor için yola çıktı

Trabzonspor, son olarak İtalya Serie A devi Juventus formasını giyen savunma oyuncusu Martin Caceres'i İstanbul'a getiriyor.
22:0017 Ocak 2017
0
Martin Caceres, Trabzonspor için yola çıktı

Trabzonspor bir süredir görüşme halinde olduğu Martin Caceres transferinde sona yaklaştı. Daha önce Urugaylı savunma oyuncusuyla yapılan görüşmelerden sonuç alamayan bordo-mavili yönetiminin, menajerler aracılığıyla son bir teklif yaptığı ve 29 yaşındaki savunmacıdan olumlu yanıt alındığı öğrenildi.

Caceres’in yarın (Çarşamba) İstanbul’a gelerek Trabzonspor ile son detayları görüşüp, ardından da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi. Yapılacak kontrollerde bir soruna rastlanmaması durumunda ise bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Etiketler
Martin Caceres spor toto süper lig trabzonspor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER