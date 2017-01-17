Mehmet Ekici: Ofspor’a giderim, Beşiktaş’a gitmem

Sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, kontratının feshedilmesi için FIFA yoluna gidiyor.

Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, kontratının feshi için FIFA yolunda.

Trabzonspor, F.Bahçe'ye gitme yönündeki tavrını sürdüren Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı. Bunda Ekici'nin, “Gerekirse 1461 Trabzon'a, isterseniz Ofspor'a gönderin ama asla geri adım atmayacağım. Sezon sonunda Fenerbahçe formasını giyeceğim” sözü etkili oldu. Tecrübeli oyuncu, ödemelerdeki zaman aşımı ve Beşiktaş'a transferi yönünde baskı yapılması nedeniyle de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitme kararı aldı. Oyuncu, sezon sonu bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gidecek.

Mehmet Ekici için şok karar! Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulunun talebi doğrultusunda Teknik Direktör Ersun Yanal, Ekici'yi takımla birlikte yapılan antrenmanlara dahil etmeyerek süresiz kadro dışı bıraktı. İlgili Haberi Oku