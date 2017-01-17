İlk kez katıldığı Avrupa Ligi gruplarından lider çıkmış, ligde 2 farklı kulvarda yarışan bir başkent takımı. “Türkiye'nin Kloop”u lakabına yakışan vizyoner bir teknik adam, kaliteli futbol. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Oysa Osmanlı Stadı'nın zeminine baktığımızda yerle bir oluyor sanki bu söylediklerimiz. Yağışlı, soğuk hava şartlarında ağırlaştıkça futbolcuları sakatlama riski artan bu saha, ne Osmanlıspor'a ne de Ankara'ya yakışıyor açıkçası. Dün bir kez daha şahit olduk buna.

TALISCA'NIN GERI DÖNÜŞÜ

İlk yarıda, risksiz, denge oyunu tercih eden ama rakibe de pozisyon vermeyen bir Beşiktaş ile Ndiaye ve Musa'nın eksikliğinin hissedildiği, orta alanı geçmekte zorlanan Osmanlıspor izledik dün. Tek isabetli şutunu gole geviren Beşiktaş'a dair söylenebilecek tek şey, Talisca'nın geri dönüşüydü. 80 gün aradan sonra, buram buram kalite kokan golüyle “ 10 numaranız burada” dedi adeta. Böyle bir zeminde değerlendirme yapmak çok gerçekçi olmasa da, Babel driplingleri ve akıl dolu koşularıyla takıma müthiş katkı sağlayacağı sinyalini verdi adeta. İkinci yarıda daha da ağırlaşan zemin her iki takımı zorlarken, orta sahadaki etkisini arttırmak isteyen Osmanlıspor'un Lawal hamlesine karşılık, Beşiktaş cephesinde Quaresma- Tolgay değişikliği doğru bir karardı. Tolgay'ın gelişiyle, gözle görülür bir şekilde rakip alana daha kolay girmeye başlayan siyah beyazlı ekipte son imzayı atan Cenk Tosun oldu. Kara Kartal, böyle bir deplasmanda, rakibin son dakikadaki hücumları, sahanın 90 dakika zorlayan şartlarına rağmen “no pasaran” diyerek ikinci yarıya merhaba dedi. *İspanyolca'da “geçit yok” anlamına gelmektedir.

No pasaran: İspanyolca'da “geçit yok” anlamına gelmektedir.