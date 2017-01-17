PFDK’dan Aziz Yıldırım’a 45 gün mahrumiyet cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adanaspor maçı sonrasında baısna açıklamalar yapan Aziz Yıldırım’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK’dan yapılan açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş.’nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)