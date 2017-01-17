PFDK’dan Aziz Yıldırım’a 45 gün mahrumiyet cezası

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan ötürü 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

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