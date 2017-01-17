Ricardo Quaresma: Şenol Güneş ile aramız iyi

Osmanlıspor maçında oyundan alınmasına sert tepki gösteren Ricardo Quaresma, Şenol Güneş ile arasının iyi olduğunu ve beraber şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi.

Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma, Osmanlıspor maçında oyundan alınmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş’e gösterdiği tepki üzerine açıklama yaptı.

İşte Quaresma’nın sözleri:

Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında her zaman olduğu gibi takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim.

“ARAMIZ ÇOK İYİ”

Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dün oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı.

Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok. Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.