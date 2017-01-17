Ricardo Quaresma’ya ağır fatura yolda

Osmanlıspor maçında oyundan alındıktan sonra eldivenin yere atarak tepki gösteren Ricardo Quaresma'ya ağır ceza geliyor.

Osmanlıspor maçında oyundan alınan, sahayı terk ederken eldivenlerini teknik direktör Şenol Güneş’in önüne fırlatan Ricardo Quaresma’ya yönetim ceza vermeye hazırlanıyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda yarın önce İcra Kurulu toplanacak olan Beşiktaş’ta daha sonra da yönetim kurulunda Portekizli yıldıza verilecek para cezası görüşülecek.

Quaresma’ya yönetmelik gereği disiplinsiz hareketleri sebebi ile ve bunu benzer davranışları daha önce de yaptığı için 10 bin ile 20 bin Euro para cezası verilmesi bekleniliyor.

Ricardo Quaresma: Şenol Güneş ile aramız iyi Osmanlıspor maçında oyundan alınmasına sert tepki gösteren Ricardo Quaresma, Şenol Güneş ile arasının iyi olduğunu ve beraber şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku