Rıdvan Dilmen: Ben Mehmet Ekici olsam…

Osmanlıspor-Beşiktaş maçı sonrasında %100 Futbol programında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, yeni transfer Babel, Quaresma ve Şenol Güneş'i yorumladı. Dilmen ayrıca Trabzonspor'da kadro dışı kalan Mehmet Ekici'nin durumunu da yorumladı.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Osmanlıspor-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi. Programın sunucu Güntekin Onay’ın sorularını yanıtlayan Dilmen, özellikle Quaresma, Babel ve Mehmet Ekici ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

“MARCELO DIŞINDA HER MAÇ İYİ OYNAYAN YOK”

“Beşiktaş ligin ciddi favorisi ancak arzulanan Beşiktaş yok. İçerde dolu dolu oynuyorlar ama deplasmanda bu yok. Enteresandır 17 hafta geçti, arzuladığımız Beşiktaş bu değil. Marcelo dışında her maç iyi oynayan pek oyuncu yok. Maç içerisinde değişkenlik gösteriyorlar.”

“MITROVIC’İN OYNAMASI ZOR”

“Beşiktaş’ın yeni transferi Mitrovic’in Marcelo ve Tosic’in formlarına göre şu an oynaması zor gözüküyor. Beşiktaş’ın 5 tane ofansif oyuncusu olması rağmen yaslanınca pozisyon vermez. Savunma oyuncuları çok tecrübeli ve birbirleriyle uyumlu. Kolay kolay hata yapmıyorlar. Beşiktaş bu kadroyla iç sahada her maç en az 8 pozisyon bulur.”

“ŞENOL HOCA ‘EYVAH YANDIK’ DEMİŞTİR”

“Beşiktaş için zorlu bir periyot başlıyor. Her maç birbirinden zor olacak. Osmanlıspor maçı o anlamda çok önemli bir deplasmandı. Şenol Hoca, maç öncesinde sahaya gitmiştir, zemini görünce, “Eyvah, yandık!” demiştir. Bu koşulda 2-0 yenip dönmek Beşiktaş adına çok önemli.”

“QUARESMA’NIN DURUMU FIKRA GİBİ!”

“Quaresma yardımcı hakem gibi oynuyor. Kaleden çok uzakta. Doğru dakikada oyundan çıktığını düşünüyorum. Quaresma bence hocaya kızdı. Türkiye’deki en yetenekli 3 oyuncudan biri. Ama yıllardır performansı çok iyi değil. Kafa vuruşu hariç her topta iyi. Quaresma’nın bu kadar yetenekli olup golü olmaması fıkra gibi bir olay. Quaresma hoca için çok sıkıntılı bir oyuncu. Kerim Quarema’nın oynadığı sürede forma giyse 5-6 gol atmıştı.”

“BABEL ETKİLİ OLACAKTIR”

“Yeni transfer Ryan Babel’in özellikle içerideki maçlarda çok etkili olacağını düşünüyorum. Osmanlıspor maçında yapmadı ama içeri doğru iyi katediyor. Sakatlık gibi olumsuz durumlar yaşamazsa ikinci yarıda 5-6 golün altında gol atmaz.”

“BEN MEHMET EKİCİ OLSAM…”

“Mehmet Ekici transferi arap saçına döndü. Vaatler, protokoller havada uçuşuyor. Ben Mehmet Ekici olsam kesinlikle Fenerbahçe’ye giderdim. Daha önce de Ahmet Çalık’a kesinlikle Galatasaray’a git, Fenerbahçe’ye gitme demiştim. Oyuncuların oynayabilecekleri takımlara gitmesi önemli ayrıca kulüplerin de oyunculara ne kadar ihtiyaçları olduğu önemli. Beşiktaş’ın Mehmet Ekici’yi isteme nedeni rakibinin almasını önlemek. Kulüplerin bu tutumları bazı kurumlara zarar veriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü olsam Mehmet Ekici’yi ısrarla istemem. İyi oyuncu mu? Evet iyi oyuncu ama ısrar etmezdim.”

DİLMEN İLE ONAY ARASINDA İLGİNÇ OLCAY DİYALOĞU

Rıdvan Dilmen: “Dua et Beşiktaş, Olcay için Trabzonspor’dan 200 bin Euro almış olsun, vermiş olmasın.”

Güntekin Onay: “Niye versin ki?”

Rıdvan Dilmen: “Dua et!..”