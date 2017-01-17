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Sergen Yalçın: Lige konsantre olmamız gerekiyor

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, lig ve kupayı bir arada götürmenin zor olduğunu belirterek, lige konsantre olmaları gerektiğini söyledi.
17:5317 Ocak 2017
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Sergen Yalçın: Lige konsantre olmamız gerekiyor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Boluspor, Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, hafta sonu ligde oynadıkları maçın ardından aynı kadro ile karşılaşmaya çıktıklarını vurgulayarak, “Hem ligi hem de kupayı bir arada götürmek zor. Lige konsantre olmamız gerekiyor. Bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Gruptan çıkarsak devam edeceğiz. Biz Kayserispor olarak çok rahat değiliz. Özelikle, ligdeki pozisyonumuz çok sıkıntılı, bizim için şu anda lig çok daha önemli” dedi.

Etiketler
kayserispor sergen yalçın Ziraat Türkiye Kupası
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