Euroleague’de Udoh damgası

Fenerbahçe'nin Nijeryalı pivotu Ekpe Udoh Genel Menajerler anketinde Euroleague'de en iyi pivot ve en iyi savunmacı seçildi.

Turkish Airlines EuroLeague’in “Genel Menajerler” anketinin ikinci kısmı yayınlandı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ekpe Udoh, oylamaya damga vuran isimlerden biri oldu. Ekpe Udoh, oyların %62.5’ini alarak “Euroleague’in En İyi Pivotu” seçildi. İkinci sıra ise %12.5 oy ile CSKA Moskova oyuncusu Kyle Hines’ın oldu.

Yıldız oyuncu aynı zamanda genel menajerlerin verdiği oyların %25’ini alarak “En İyi Savunmacı” seçildi. Ekpe’yi Baskonia’dan Adam Hanga %18.75, CSKA Moskova’dan Kyle Hines ise %12.5 ile izledi. Udoh, “Euroleague’in En Sert Oyuncusu” alanında da oyların %12.5’ini aldı ve ikinci sırayı Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston ile paylaştı. Bu alanda liderlik ise %37.5 ile CSKA Moskova sporcusu Kyle Hines’ın oldu.

Ekpe, Euroleague MVP’si adayları arasında da %6.25 oranla ilk dörtte yer aldı. Bu alanda liderlik ise %62.5 ile CSKA Moskova’dan Milos Teodosic’in oldu. Ekpe Udoh’un yanı sıra Bogdan Bogdanovic de oylama sonuçlarında dikkat çekici bir dereceye imza attı. Bogdanovic, “Euroleague’in En İyi Şutörü” oylamasında %12.5 ile ikinci sırayı Maccabi’den Goudelock ile paylaştı. Bu alanda liderlik, %32.25 ile Real Madrid oyuncusu Jaycee Carroll’un oldu.