Abdurrahman Akyüz sporcularla bir araya geldi

Bölge illerinde inceleme ve ziyaretlerde bulunan Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, ziyaretleri kapsamında Batman’da sporcularla bir araya geldi.

TWF Yüksek İstişare Kurulu üyesi, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Genel Koordinatörü Abdulaziz Velioğlu ile birlikte bölge illerinde inceleme ve ziyaretlerde bulunan TWF İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Batman'da sporcular ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyareti ile ilgili bir açıklama yapan Akyüz, “Federasyon olarak her fırsatta bölge illerini ziyaret ediyoruz. Tabi Batman ilimizin bizim için özel bir yeri var ve her ziyaretimizi mutlaka Batman'ı da kapsayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Batman ilimizin sporcuları uluslararası şampiyonalarda her zaman ülkemizi mutlu edecek sonuçlar almakta. Aynı zamanda doğu ve güneydoğu bölgesinin adeta lokomotifi konumunda. Batman sporcularının spordaki başarısının yanı sıra sahip oldukları ahlaki değerler de bizi memnun ediyor. Federasyon olarak hedefimiz milli ve manevi değerlere sahip, ahlaki değerleri yaşayan bir gençlik oluşturmaktır. Batman ve bölgedeki başarıda Yüksek İstişare Kurulu üyesi kardeşimiz Abdulaziz beyin emeği büyüktür. Yürüttüğü çalışmalardan dolayı kendisine federasyonumuz adına teşekkür ediyorum. Federasyon olarak sporun en ücra noktaya ulaştırılması hedefimiz doğrultusunda Abdulaziz bey bölgede çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarımızın kamuoyuna ulaştırılması noktasında basın kuruluşları ve özellikle Batman'ın yerel basın kuruluşlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TWF Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve bölge Genel Koordinatörü Abdulaziz Velioğlu ise yaptığı açıklamada; “TWF İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz'ü Batman'da konuk etmekten onur duyuyoruz. Abdurrahman Akyüz gerek Batman'da gerekse bölgemizde yürüttüğümüz çalışmalarda her zaman bize destek olmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine özel önem vermektedir. Bu ziyaretlerinde de hem Batman'da hem de bölge illerinde yürütülen çalışmaları yerinde görme ve birlikte ziyaretlerde bulunma fırsatını bulduk. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulduk” diye konuştu.