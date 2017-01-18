Akhisar son kararı Rodallega’ya bıraktı

Akhisar Belediyespor, Trabzonspor ile görüşme halinde olan Hugo Rodallega transferinde son kararı Kolombiyalı futbolcuya bıraktı.

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Hugo Rodallega’nın Trabzonspor’a transferi konusunda son kararı futbolcusunun vereceğini söyledi.

Antalya kampı sırasında Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüşüp her konuda mutabakata vardıklarını belirten Başkan Eryüksel, transfer konusunda şöyle dedoi:

“Şu anda Trabzonspor ile futbolcu arasında görüşmeler devam ediyor. Buradan çıkacak sonuca göre yolumuzu çizeceğiz. Biz Rodallega’nın Akhisar’da kalmasını istiyoruz ve sözleşmesini uzatması için kendisine teklif yaptık. Ancak gitmek isterse de zorluk çıkarmayız. Transferin bir an önce sonuca ulaşmasını bekliyoruz. Konu uzadıkça, bize zarar verecek.“