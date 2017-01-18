Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Menemen Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Menemen Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 2’ye yükselten Amed grupta son sırada kalırken, 4 puandaki Menemen Belediyespor ise 3. sırada yer aldı. İki takımın da matemetiksel olarak gruptan çıkma şansı kalmadı. 90+4’te Menemen Belediyespor’un attığı golle Amed Sportif – Menemen Belediyespor maçı berabere bitince Fenerbahçe matematiksel olarak şimdiden tur atlamayı garantiledi. C Grubu’nda lider Gençlerbirliği turu daha önceden garantilemişti.
Stat: Seyrantepe Spor Tesisleri
Hakemler: Oktay Taş, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel
Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı, Hakan Ateş, Erhan Eren, Koray Şanlı, Şevket Güngör, Berat Han (Emre Tekin Pınar dk. 69), Ercüment Balıkcı, Tekin Adar (Yusuf Yağmur dk. 78), Mansur Çalar, Bertuğ Bayar (Deniz Naki dk. 53), Bartu Kurtuldu
Menemen Belediyespor: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Hakan Yandaş (Oğuzhan Çevik dk. 84), Gökhan Ünal (Tayfun Aydoğan dk. 60), Alberk Koç, Samet Günhan, Selim Şahin, Serkan Çalık, Abdullah Topkara (Serkan Yola dk. 71), Hikmet Balioğlu, Jiyan Yavuz
Goller: Bartu Kurtuldu (dk. 18), Deniz Naki (dk. 86) (Amed Sportif Faaliyetler), Şevket Güngör (dk. 43 k.k.), Alberk Koç (dk. 90+4) (Menemen Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Jiyan Yavuz (Menemen Belediyespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOOOOL! 18′ Gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında, Bertuğ Bayar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bartu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.
GOOOOL! 43′ Alberk Koç'un ceza sahasına ortasında tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Şevket Güngör, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1
GOOOOL! 86′ Toplu birlikte ceza sahasına giren Deniz Naki’nin sert vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
GOOOOL! 90+4′ Alberk Koç’un aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2