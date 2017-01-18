Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Menemen Belediyespor

Sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşan Amed Sportfi Faaliyetler, son dakikada yediği golle maçtan bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla son maçlar öncesi iki takım da Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndan çıkma şansını yitirdi.

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