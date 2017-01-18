Asena Atalay, Caner Erkin’i icraya verdi

Yeni yıla girer girmez ilişkilerini resmiyete döken ve Roma'da dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Erkin'in eski eşinden gelen acı sürprizle şaşkına döndü.

Asena Atalay, Caner'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri sürerek nikâhtan 3 gün sonra 120 bin liralık icra takibi başlattı. Caner ise istenen tutarın kat kat fazlasını ödediğini belirtip iptal davası açtı. Milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay geçen yıl 29 Ocak'ta İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşandı. Atalay o günden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

Bununla yetinmeyen Asena Atalay, evliliğe olan ilk ciddi tepkisini ise Caner Erkin'i icraya vermekle gösterdi. Aile Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen Caner Erkin'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri süren Asena Atalay, avukatı aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Atalay, 4 Şubat 2016-05 Ocak 2017 arasındaki 12 aylık yoksulluk nafakası olan 120 bin lira ve 5 bin liralık faizi ödenmesi için Caner Erkin hakkında icra takibi başlattı.

CANER ERKİN ESKİ EŞİ ASENA'YA KARŞI DAVA AÇTI

Caner Erkin de, boşanma kararına aykırı olarak başlatılan icra takibinin ve karara aykırı düzenlemiş olan ödeme emrinin iptal edilmesi için avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Caner Erkin, yoksulluk nafakası 10 bin liranın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden bir kısmını da banka yoluyla Asena Atalay'a ödediğini iddia etti. Ödemelerle ilgili banka dekontlarının bulunduğunu belirten Caner Erkin, Asena Atalay'a elden para verdiğine dair tanıkların mahkemece dinlenmesini istedi. İcra emrinin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de Asena Atalay'a yükletilmesine karar verilmesini isteyen Caner Erkin'in icra emrinin iptali talebi, mahkeme tarafından değerlendirilecek.