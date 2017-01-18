Beşiktaş’ta Talisca alarmı!

Ankara’da muhteşem bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın genç sambacısı Talisca'nın bonservisi için adeta kampanya başlatıldı. Yönetim ise işi zor da olsa harekete geçme hazırlığında.

Ligin flaş ekiplerinden Osmanlıspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyette, attığı ustaca golle Ankara'da kilidi açan Talisca, sakatlığının ardından tam 80 gün sonra Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yaptı. Beşiktaş taraftarları ise sosyal medyada Başkan Fikret Orman ve yönetimine seslenerek sezon başında 2 yıllığına Benfica'dan kiralanan Brezilyalı genç yıldızın bonservisinin mutlaka alınmasını istedi.

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25 MİLYON EURO'LUK DUVAR

İkinci yarının süper transferi gözüyle bakılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Talisca, Portekiz'e dönmek istemiyor. Yönetimde 22 yaşındaki futbolcunun tapusu için bir an önce harekete geçmeyi planlıyor. Ancak 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu, bu niyetin önünde büyük bir engel. Buna rağmen sıkı pazarlıkçı yönüyle bilinen Başkan Orman, sambacının bonservisi talebiyle Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Talisca'yı Instagram'dan tebrik eden Quaresma, takım arkadaşıyla fotoğrafını ‘Sen bir yıldızsın oğlum' notuyla paylaştı. Talisca ise bu övgüyü Q7 için ‘İdol' ifadesini kullanıp yanıtladı.